Sol aparece em todo Rio Grande do Sul nesta quinta

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. De acordo com a MetSul Meteorologia, a circulação de umidade vinda do mar traz nuvens para a Metade Leste do Estado e, em pontos próximos da costa e Lagoa dos Patos, há chance de chuva isolada e passageira.

O dia começa com temperatura amena e sensação de frio em municípios de maior altitude do Estado, mas aquece rapidamente com a presença do sol, ficando com marcas agradáveis. No Noroeste, pode fazer entre 29°C e 30°C.

Em Porto Alegre, o dia será de sol entre nuvens. As marcas devem ficar entre 17°C e 27°C nesta quinta-feira.

Mínima e Máxima

Capão da Canoa 17°C | 25°C

Erechim 13°C | 26°C

Santiago 14°C | 27°C

Alegrete 15°C | 28°C

Santa Cruz 15°C | 28°C

Santa Rosa 12°C | 30°C