Sol aparece entre nuvens em quarta-feira de calor no RS

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul nesta quarta-feira. A chance de chuva é remota e, se ocorrer, será isolada na metade Norte, por conta do calor.

De acordo com a MetSul Meteorologia, uma massa de ar quente atua sobre o Estado, trazendo calor acima da média de abril. O dia começa com temperaturas agradáveis, mas a presença de sol aquece rapidamente e a tarde deve ter máximas perto dos 30°C.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima será de 18°C, e a máxima fica na casa dos 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 18°C / 27°C

Caxias do Sul 14°C / 27°C

Erechim 15°C / 28°C

Cruz Alta 18°C / 30°C

Passo Fundo 16°C / 28°C

Vacaria 12°C / 24°C