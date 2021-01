Sol aparece entre nuvens em quinta-feira de calor no RS

publicidade

A quinta-feira será marcada pelo predomínio do sol no Rio Grande do Sul. No entanto, alguns pontos do litoral devem ter momentos esparsos de nebulosidade.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o forte calor à tarde pode ocasionar chuva isolada na metade Norte. O ar quente mantém as temperaturas elevadas, especialmente na região Noroeste, onde as máximas podem chegar a 35°C.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 18°C, e a máxima chega aos 30°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul 13°C / 26°C

Passo Fundo 17°C / 31°C

Santa Cruz 17°C / 32°C

Santa Maria 16°C / 32°C

Erechim 17°C / 30°C