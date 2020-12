Sol aparece entre nuvens no RS neste sábado

publicidade

O sol aparece entre nuvens na maior parte do Rio Grande do Sul neste sábado. No entanto, deve haver mais nebulosidade, especialmente no Sul e Oeste do Estado.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o forte calor favorece a formação de áreas de instabilidade. Já na madrugada, deve chover na região Oeste. Há chance de pancadas fortes e temporais isolados com ventos e granizo. A temperatura segue alta na maior parte do Estado.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 20°C, e a máxima chega aos 31°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 19°C / 28°C

Caxias do Sul 16°C / 29°C

Erechim 18°C / 31°C

Santiago 21°C / 30°C

Pelotas 21°C / 28°C

Uruguaiana 24°C / 33°C