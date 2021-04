Sol e calor predominam no RS nesta quinta-feira

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira. Uma massa de ar seco cobre o Estado e garante dia com tempo firme. A previsão é de amplos períodos de céu claro.

De acordo com a MetSul Meteorologia, pode haver a formação de nuvens esparsas. O tempo aberto da madrugada favorece o resfriamento, e amanhecer será de temperatura amena. As máximas devem superar os 30°C em várias regiões.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima será de 18°C e a máxima chega aos 31°C na Capital.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 16°C / 30°C

Caxias do Sul 15°C / 28°C

São José dos Ausentes 11°C / 24°C

Santa Cruz 18°C / 32°C

Erechim 16°C / 30°C