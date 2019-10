Sol predomina e dia será quente no RS nesta quarta-feira

publicidade

Mais uma vez, o sol predomina, e o dia será quente em boa parte do Rio Grande do Sul, assim como a terça-feira. Mais uma vez, espera-se nevoeiro em alguns pontos do Estado no começo da manhã, como no Sul e no Leste, por conta da inversão térmica.

De acordo com a MetSul Meteorologia, faz um pouco de frio ao amanhecer, mas aquece ao longo do dia e as máximas devem ser altas, passando dos 30°C no Noroeste gaúcho, região que será mais quente. As regiões Oeste e Norte também terão temperaturas altas.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital deve ser de 14°C, e a máxima será de 28°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 16°C / 24°C

Santa Rosa 13°C / 32°C

Uruguaiana 15°C / 30°C

Passo Fundo 12°C / 28°C

Bagé 10°C / 27°C

Erechim 12°C / 28°C