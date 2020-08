Sol predomina e tarde de terça-feira será de calor no RS

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul nesta terça-feira, com períodos de céu claro em várias regiões. No entanto, deve haver nebulosidade ao longo da tarde, quando as temperaturas atingem a máxima no dia, e os termômetros ultrapassam os 25°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, no entanto, o amanhecer ainda será frio em algumas regiões. Na Serra e Aparados, inclusive, as mínimas ficam perto dos 5°C, e pode haver geada.

Em Porto Alegre, sol predomina ao longo de todo o dia. A mínima deve ser de 12°C, e a máxima chega aos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Caxias do Sul 10°C / 25°C

Ausentes 3°C / 21°C

Torres 13°C / 25°C

Santiago 12°C / 27°C

Santa Cruz 12°C / 28°C

Pelotas 11°C / 25°C