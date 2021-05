Sol predomina neste domingo no RS

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul neste domingo, mas algumas nuvens, sobretudo altas do tipo Cirrus, devem ser esperadas. O dia ainda começa frio e com mínimas baixas em áreas de baixadas. Espera-se neblina e nevoeiro entre a madrugada e de manhã em diferentes pontos, especialmente do Centro-Leste gaúcha.

O nevoeiro pode ser denso em algumas cidades e somente se dissipar para dar lugar ao sol no meio da manhã. Já a tarde deste domingo vai se de temperatura muito agradável. A temperatura deve variar entre 13º e 23º em Porto Alegre.