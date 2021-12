Sol predomina no RS nesta quinta-feira

publicidade

O sol predomina no Rio Grande do Sul ao longo desta quinta-feira, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões, por conta de uma massa de ar seco. A metade Leste terá mais nebulosidade, com risco de chuva isolada e passageira em alguns pontos, especialmente no Litoral.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o tempo aberto da madrugada favorece resfriamento noturno, e o dia começa com temperaturas baixas para dezembro em diversas regiões. A tarde, no entanto, deve ser agradável na maior aprte dos municípios, com calor na metade Oeste.

Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 16°C, e a máxima na Capital não ultrapassa os 25°C.

Mínimas e máximas no RS

Capão da Canoa 17°C / 24°C

Vacaria 10°C / 24°C

Santa Rosa 14°C / 33°C

Passo Fundo 13°C / 30°C

Uruguaiana 18°C / 32°C

Rio Grande 15°C / 23°C