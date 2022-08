Sol predomina no RS nesta quinta-feira

publicidade

O sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira, mas acompanhado de nuvens em parte do dia em diversas regiões do Estado. É esperado nevoeiro ou nuvens baixas entre a madrugada e a manhã em diferentes pontos, mas que no decorrer da manhã entra em dissipação e dá lugar ao sol.

Um ar seco e frio impulsionado pelo ciclone na costa do Sudeste do Brasil traz um amanhecer de temperatura baixa em todas as áreas do RS, com chance de geada em algumas regiões. Já a tarde será de sol, com temperatura agradável e amena em todo o Rio Grande do Sul.

Mínimas e máximas no RS nesta quinta

Torres 11 ºC / 19 ºC

Caxias do Sul 3 ºC / 17 ºC

Ausentes 0 ºC / 15 ºC

Vacaria 1 ºC / 16 ºC

Erechim 2 ºC / 19 ºC

Santa Rosa 1 ºC / 21 ºC

Veja Também