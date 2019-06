Sol predomina no RS neste sábado

publicidade

O sábado terá tempo agradável em todo o Rio Grande do Sul. Será mais um dia de tempo firme, com predomínio de sol e aparição de poucas nuvens em quase todo o Estado. De acordo com a Metsul Meteorologia, a exceção fica por conta do Sul, que terá aumento de nuvens e chance de chuva no Chuí e Santa Vitória do Palmar.

Existe probabilidade de nevoeiro e neblina no início da manhã, em diferente pontos. O amanhecer será menos frio que o de sexta-feira, mas com temperaturas baixas em alguns locais. Aparados da Serra terá temperatura próxima dos 0°C. A tarde será de calor na maior parte do Estado.

Em Porto Alegre, predomínio de sol entre nuvens, como ocorreu ao longo de toda a semana. Mínima será de 12°C e máxima deverá chegar na casa dos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Bagé 13°C / 26°C

Uruguaiana 16°C / 29°C

Cruz Alta 12°C / 26°C

Santa Rosa 11°C / 29°C

Capão da Canoa 14°C / 22°C

Caxias do Sul 9°C / 25°C