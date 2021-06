Sol traz temperatura amena ao RS nesta quinta-feira

publicidade

O frio permanece no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. As temperaturas baixas serão mais intensas em áreas serranas em razão da altitude, mas também no Oeste e no Noroeste devido ao tempo aberto e seco. Deve gear em diversas regiões, mais forte no Oeste e no Noroeste do território gaúcho.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o sol deverá aparecer com nuvens na maior parte do RS, mas algumas regiões ainda terão períodos de maior nebulosidade. No Leste gaúcho, por exemplo, parte do dia ainda terá muitas nuvens e não se afasta registro de garoa e neblina. O período da tarde promete temperaturas mais amenas.

Em Porto Alegre os termômetros devem marcar mínima de 6ºC e máxima de 17ºC. Nos próximos dias, com predomínio do sol, a temperatura à tarde deve subir, chegando a 20ºC na sexta-feira.

Mínimas e Máximas

São José dos Ausentes -1°C | 13°C

Santa Rosa -1°C | 20°C

Vacaria 0°C | 15°C

Erechim 1°C | 18°C

Caxias do Sul 3°C | 16°C

Santiago 2°C | 17°C

Alegrete 4°C | 18°C

Pelotas 6°C | 18°C

Porto Alegre 6ºC | 17ºC