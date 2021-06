Soldado da Brigada Militar e filho de três anos morrem em acidente na BR 290

publicidade

Uma soldado da Brigada Militar e o filho de três anos morreram em um acidente ocorrido na noite de sexta-feira no km 121 da BR 290. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente foi do tipo colisão frontal entre uma carreta carregada de lenha, com placas de Guaíba e o Renault Sandero vermelho, com placas de Porto Alegre, que era conduzido pela soldado. O motorista do caminhão, de 42 anos, não teve nenhum ferimento.

Já os dois ocupantes do Sandero, a soldado Bianca Azevedo da Silva, de 28 anos e o filho de três anos, morreram no local. Bianca completaria 29 anos no dia 16 de julho. A PRF ainda informou que foi realizada perícia e o caso foi registrado na polícia judiciária. Em nota o 28º Batalhão de Polícia Militar (28º BPM) lamentou o falecimento da soldado, que deixa o esposo e ingressou na Brigada Militar em 18 de maio de 2020 e estava trabalhando na Força Tática do 28º BPM, em Charqueadas.

O velório foi realizado sábado no Clube do Comércio, em São Jerônimo e o sepultamento ocorreu no Cemitério Municipal de São Jerônimo.