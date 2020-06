Sony e Google adiam lançamento de produtos em solidariedade a protestos

publicidade

Sony e Google adiaram o lançamento de produtos, devido aos protestos contra o racismo que tomaram as ruas dos Estados Unidos. "Não é o momento de comemorar lançamentos. Agora, principalmente, devemos permitir que vozes mais importantes sejam ouvidas", publicou a conta @PlayStation no Twitter. O lançamento de novos títulos do console de videogames da Sony aconteceria na próxima quinta-feira.

O Google, que apresentaria na próxima quarta-feira a nova versão do sistema operacional para smartphones Android, também adiou o lançamento, para uma data indefinida. "Não é o momento de comemorar", indicou o gigante da Internet no site de desenvolvedores do Android.