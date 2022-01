Sorteio da Mega-Sena pode pagar R$ 28,5 milhões nesta terça

publicidade

Com prêmio acumulado, o sorteio do concurso 2.447 da Mega-Sena poderá pagar R$ 28,5 milhões nesta terça-feira. Nessa semana, a loteria terá um sorteio a mais, na chamada Mega-Semana de Verão: hoje, na quinta-feira e sábado (29).

Caso apenas um apostador leve o prêmio da faixa principal e aplique os R$ 28,5 milhões na poupança, ele receberá mais de R$ 168,4 mil de rendimento no primeiro mês. Se preferir investir em uma companhia de voos privados, o valor é suficiente para comprar nove aviões monomotores (jatinhos) de R$ 3,1 milhões cada.

As dezenas sorteadas no último sábado, no concurso 2.446, foram: 01 - 13 - 27 - 41 - 51 - 58.

Cada jogo de seis números custa R$ 4,50. As apostas podem ser feitas até as 19h dos dias dos sorteios nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Online da Caixa e no app Loterias Caixa, além do Internet Banking. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP).

