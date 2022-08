SP é a única cidade brasileira em lista das melhores do mundo para andar de bicicleta

publicidade

O município de São Paulo é o único brasileiro listado no ranking das 90 cidades do mundo que oferecem as melhores condições para pedalar. O ranking Bicycle Cities Index, produzido anualmente pela empresa de seguros Luko e atualizado neste mês, traz a capital paulista na 76ª posição. A cidade está melhor colocada que outras da América do Sul, como Bogotá (81ª posição), na Colômbia, e Buenos Aires (83ª), na Argentina.

Já as cidades com melhor colocação estão concentradas na Europa. O pódio é formado por:

1 - Utrecht (Holanda)

2 - Münster (Alemanha)

3 - Antuérpia (Bélgica)

Amsterdã, cidade tradicionalmente conhecida pelo uso da bicicleta, está em 5º lugar.

A capital paulista possui atualmente 699,2 km de vias com ciclovias permanentes, segundo a prefeitura, sendo a maioria de ciclovias (separadas com obstáculos) e ciclofaixas. Apenas uma pequena parte é de ciclorrotas, em que há indicação para uso de bicicleta, como caminhos entre bairros, por exemplo, e onde as bicicletas trafegam junto aos demais veículos sem qualquer separação.

O plano de metas do prefeito Ricardo Nunes (MDB) prevê a implantação de 300 quilômetros de ciclovias ou ciclofaixas até 2024.

Apesar da boa colocação no ranking, a cidade segue registrando mortes de ciclistas. Foram 41 casos em 2021, segundo dados do Infosiga, computados pelo governo estadual, mais que os 35 do ano anterior.