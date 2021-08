SP recebe 2 milhões de doses de Coronavac prontas para aplicação

publicidade

O governo de São Paulo recebeu 2 milhões de doses prontas para aplicação da vacina Coronavac, às 20h30 do domingo (8). O lote, enviado pela biofarmacêutica chinesa Sinovac chegou em um voo da companhia aérea Turkish Airlines no Aeroporto Internacional de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. A aeronave saiu de Pequim, na China, e fez escala em Istambul, na Turquia, antes de chegar ao Brasil.

"Até o dia 30 de agosto nós teremos 100 milhões de doses da vacina do Butantan entregues para o Programa Nacional de Imunização. O Instituto Butantan segue fazendo entregas conforme programado, todas as semanas, de maneira a dar continuidade e fluidez na utilização da vacina, não apenas para São Paulo, mas para todos os estados brasileiros" disse Doria.

Segundo o governo, a chegada de vacinas prontas dá mais agilidade à campanha de vacinação não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil. Isso porque a produção em São Paulo envolve processos de envase, rotulagem, embalagem e um rigoroso controle de qualidade antes do fornecimento das vacinas ao Ministério da Saúde.

Em julho foram entregues mais de 10 milhões de doses do imunizante, que são referentes à produção de um lote processado a partir dos 6 mil litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA), recebidos no dia 26 de junho. A matéria-prima foi envasada no complexo fabril do Butantan, na zona oeste da cidade de São Paulo, e passou por etapas como embalagem, rotulagem e controle de qualidade das doses.