STF retoma serviço de home office em razão do avanço da pandemia

O STF (Supremo Tribunal Federal) retomou o trabalho em home office para servidores e magistrados do órgão. A medida foi autorizada pela presidente da Corte em exercício, ministra Rosa Weber. A determinação é para que apenas 30% de cada equipe de cada setor permaneça nas dependências do prédio do Tribunal, em razão do avanço rápido da pandemia de Covid-19 no Distrito Federal.

A taxa de transmissão da doença chegou a 2,01 nesta segunda-feira na capital do país. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas infectam outras 201. A decisão de retornar às atividades para o home office vale pelo menos até o dia 31 deste mês. Em fevereiro, o Supremo retorna do recesso e a decisão sobre o regime de trabalho passa a ser do ministro Luiz Fux.

O despacho interno é assinado pelo diretor-geral da Secretaria do Supremo, Edmundo Veras. O comunicado também cita os casos do vírus influenza H3N2, que também avança sobre a população de Brasília e de diversos estados do país. O Supremo adotou o home office ainda no começo da pandemia, em 2020, e permaneceu assim até o ano passado, retomando parcialmente os trabalhos com a redução da pandemia.