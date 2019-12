Sujeira no Largo dos Açorianos gera revolta entre frequentadores em Porto Alegre

publicidade

O Largo dos Açorianos, na avenida Loureiro da Silva, em Porto Alegre, ainda permanece com foco de lixo nos dois espelhos d'água que fazem parte da estrutura inaugurada em agosto deste ano. Na manhã desta quarta-feira, a sujeira estava concentrada nos degraus das arquibancadas e ao longo da área de lazer. No local, havia embalagens de bolachas, balas, picolés, latinhas de refrigerantes, copos plásticos, notas fiscais e até mesmo exemplares de jornal. Nos espelhos d' água, muito plástico e papelão. Sob uma árvore na Praça Açorianos, uma placa o papelão com a seguinte mensagem: "Por favor me ajuda com uma moedinha ou com alguma coisa de Natal. Ou com alguma coisa para mim".

Frequentadores da área criticam a falta de educação e de senso de coletivismo das pessoas. Moradora da rua Demétrio Ribeiro, a dona de casa Helga Schott, caminhava pela manhã na companhia dos cães Lilith e Pandora e lamentou que a população não cuida do patrimônio da cidade. "É uma judiaria o que estão fazendo com esse espaço tão bonito de Porto Alegre", ressaltou. Residentes da mesma rua, Mariseth Delfino e a filha Amanda Hendz, que passeavam com os cachorros Pretinha e Pingo, afirmaram que os usuários que realizam piqueniques no local deveriam ter a consciência de recolher o seu lixo e também as fezes dos animais de estimação.

Mariseth defendeu a instalação de uma câmera de videomonitoramento para identificar quem joga lixo no Largo. "Neste caso, essa pessoa com péssimos hábitos, pagaria uma multa", acrescentou. A técnica em enfermagem Vera Regina Campo, residente na rua Fernando Machado, lamentou o fato da população não saber aproveitar os espaços públicos. "Deveria ter sim uma punição para quem joga lixo em uma área de lazer tão bacana como essa", opiniou.

Entidades adotam o Largo dos Açorianos

Na semana passada, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RS) e a Caixa de Assistência dos Advogados anunciaram a adoção do Largo dos Açorianos pelos próximos 12 meses. Já a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (Smsurb) informou que os resíduos foram jogados indevidamente no local. A Secretaria de Serviços Urbanos (Smsurb) informa ainda que realiza diariamente a varrição e o recolhimento de lixo no entordo. Dentro dos espelhos d'água, a limpeza ocorre pelo menos uma vez por semana, com o auxílio de botes.

Os principais serviços a serem realizados pelos adotantes será o corte de grama, a manutenção dos canteiros, a limpeza dos espelhos d’água, varrição e recolhimento de lixo, manutenção preventiva das bombas hidráulicas e instalação de sinalização de educação ambiental e informativa com placas. Em contrapartida ao investimento, a OAB poderá instalar elementos identificadores da parceria e utilizar o local para realização de eventos e atividades institucionais. A área do Monumento aos Açorianos e a limpeza de eventuais pichações não integram o escopo da adoção.

A obra para devolver o Largo dos Açorianos à população começou em 2016. Foi executada com recursos do Fundo Pró-Defesa do Meio Ambiente e contou com investimento de R$ 5,4 milhões. A área, de 18 mil metros quadrados, abriga dois monumentos históricos - a ponte de pedra (que foi resgatada enquanto patrimônio histórico, com a exposição dos pilares de pedra) e o Monumento aos Açorianos que recebeu iluminação cênica, com quatro postes, 16 lâmpadas e 28 spots de luz. Dois espelhos d’água, interligados por uma queda d’água, completam a arquitetura do local, que também recebeu fontes de jatos de água, arquibancadas e bancos em concreto, esplanadas, paraciclos, passeio público de concreto, lixeiras e piso podotátil.