Superlua rosa embeleza o céu em Porto Alegre

A primeira superlua de 2021 embelezou o céu de Porto Alegre nesta segunda-feira. Como ocorre em abril, o evento astronômico fica conhecido como Superlua Rosa. O nome não tem relação com a coloração, mas com o período, porque acompanha a primavera no hemisfério Norte, época de florescimento das flores. O ápice desta Superlua do mês será à 0h33min de terça.



A superlua ocorrer porque a órbita da Lua ao redor da Terra, não é circular, mas levemente elíptica. Com efeito, a distância muda durante o mês. No ponto mais próximo (perigeu), ela fica a aproximadamente 362 mil quilômetros de distância ao passo que no ponto mais distante (apogeu) a distância chega a 405 mil quilômetros.



As datas dos chamados apogeu e do perigeu não são de acordo com as fases da Lua e apenas ocasionalmente coincidem com a Lua Cheia. Assim, as superluas aparecem quando a Lua está cheia e se encontra no perigeu.