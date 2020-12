Supermercados de Porto Alegre têm movimento positivo na véspera de Ano Novo

publicidade

A compra de ingredientes para a ceia de Ano Novo causou movimentação nos supermercados de Porto Alegre. O gerente da unidade da rede Zaffari, que fica na rua Marechal Floriano, no Centro de Porto Alegre, Glademir Antônio da Silva, disse que a circulação de clientes foi positiva. “Muitos vieram buscar bebidas, como espumantes e cervejas, e carnes, em especial a suína”, comentou.

A gerente da unidade do Asun, na rua República, no bairro Cidade Baixa, Ana Paula Ávila Nunes, ressaltou que o movimento na véspera de Ano Novo foi tão bom quanto na véspera de Natal e melhor do que igual período de 2019. “Apesar da pandemia, do esvaziamento da cidade e do menor poder aquisitivo das pessoas, notamos um movimento entre 10% a 15% mais alto que o ano passado”, enfatizou. Entre os itens mais procurados, estão bebidas (cervejas, espumantes e refrigerantes), doces, lentilhas e carnes, principalmente a suína. “Acredito que a carne de porco foi mais vendida pela tradição da data e por estar com o preço mais atrativo”, entende a gerente.

Para completar a ceia, a estudante Beatriz Teixeira de Almeida foi buscar um espumante. “Vou aproveitar o preço e levar mais uma para não faltar, já que neste ano sou responsável pela ceia”, explicou. A auxiliar Elen Bock também comprou cerveja para acompanhar a virada de ano: "Era só o que estava faltando”.