Supermercados e lojas abrem no feriado de Sete de Setembro

O feriado que festeja a Independência do Brasil será de comércio e supermercados abertos em Porto Alegre. De acordo com o Sindilojas, o comércio poderá funcionar normalmente com o uso de funcionários mediante posse da Certidão de Abertura para Domingos e Feriados. O documento, que é expedido pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Porto Alegre (Sindec-POA), deve ter sido solicitado previamente à entidade.

As lojas que não possuírem a documentação poderão receber o público, porém com atendimento feito pelos proprietários. O horário de funcionamento é normal, definido pelos estabelecimentos, assim como as lojas de shoppings, que terão abertura opcional e a praça de alimentação funcionando. Os supermercados, conforme o Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Rio Grande do Sul (Sindigêneros-RS), devem abrir normalmente.

Transportes e estradas

Na Região Metropolitana, os trens seguirão a tabela horária de domingos e feriados, com viagens de 15 em 15 minutos ao longo do dia, em ambos os sentidos – com exceção dos últimos trens da noite. Coletivos transitam com tabela de feriados.

Na Estação Rodoviária de Porto Alegre, o gerente de operações, Jorge Rosa, prevê circulação de cerca de 20 mil pessoas, entre hoje e amanhã. “Esperamos que tenha uma movimentação um pouco maior do que a normal. As pessoas devem sair do trabalho e viajar para descansar”, avaliou. No domingo o fluxo será mais intenso devido ao retorno do público que aproveitou para sair da Capital. Não há previsão de colocação de coletivos extras.

Nas rodovias estaduais e federais deverá ter aumento no fluxo, mas nada que gere congestionamentos intensos. Essa, ao menos, é a expectativa da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Já que muitas crianças participam dos desfiles organizados pelos municípios, as estradas não deverão ter movimentos acentuados em direção ao interior do Estado. Porém, as guarnições estarão nas estradas estaduais com maior movimentação já nesta tarde.

Já nas federais, o fluxo mais intenso deve ocorrer nas BRs 290, 116 e 386. O chefe de comunicação da PRF, Cássio Garcez, ressaltou que é fundamental o respeito à legislação, sobretudo ao excesso de velocidade, ultrapassagens e sonolência na direção, situações que podem ocasionar acidentes graves e fatais. “Outra orientação é que as famílias evitem viagens noturnas, desobediência à legislação de trânsito vigente e à sinalização das rodovias”, destacou.

Conforme a CCR ViaSul, são aguardados 21 mil veículos nesta sexta-feira e 19 mil neste sábado em direção ao Litoral, pela Freeway. Ainda que um pouco acima da média, não são esperados congestionamentos na rodovia. Mesmo assim, vale a orientação para que o usuário evite horários de pico, como o fim da tarde de hoje e o começo da manhã deste sábado.

O Departamento de Trânsito (Detran) informou que, como em todos os feriados e datas festivas em que ocorre uma maior movimentação nas rodovias, acontece a 106ª edição da Viagem Segura, que integra esforços de órgãos das esferas municipal, estadual e federal, para coibir comportamentos de risco, com foco na redução da acidentalidade no trânsito.

Nesta edição, como divulgou o departamento, a iniciativa se estenderá por três dias, de sexta-feira a domingo. A Viagem Segura tem como principais parceiros PRF, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), DetranRS e Polícia Civil. Também colaboram órgãos de trânsito municipais (EPTC na Capital), ANTT, Dnit, Cetran/RS, Daer, EGR, Famurs, além de representantes da sociedade civil organizada, como o Lions Club.