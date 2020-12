Supermercados registram filas para compras de última hora na véspera do Natal

publicidade

Como uma cena que se repete todos os anos, o movimento nos supermercados da Capital na véspera do Natal foi marcado por longas filas e correria para comprar os ingredientes para a ceia. Em alguns locais, quem deixou para adquirir itens na última hora precisou de uma boa dose de paciência para encontrar vaga no estacionamento ou vencer as filas na hora de pagar a conta.

Na Zona Sul, em um supermercado localizado na avenida Edgar Pires de Castro, no bairro Aberta dos Morros, os clientes tinham dificuldade para achar uma vaga no estacionamento. Dentro do super, a circulação era intensa. Para evitar aglomeração e ficar acima do permitido dentro do estabelecimento, em função das restrições do decreto da prefeitura, funcionários distribuíam fichas com números na entrada.

Apesar do fluxo contínuo de clientes, o gerente Gilmar Ângelo Tremea afirma que o movimento do dia anterior foi ainda maior. "Na quarta-feira atendemos até 23h. E na véspera do Natal o movimento foi mais tranquilo, embora contínuo", relata. "Temos número limitado de clientes para entrar na loja. Estamos controlando o dia todo o movimento, o pessoal já está doutrinado para não dar congestionamento", completa.