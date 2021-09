Surto de Covid-19 atinge dois setores e deixa dois mortos no Hospital de Clínicas

publicidade

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) confirmou, nesta segunda-feira, o segundo óbito por conta do surto de Covid-19 na instituição. Uma paciente que recebia tratamento paliativo e tinha comorbidade é a vítima mais recente da doença. Ela morreu na madrugada de domingo.

Hoje, o HCPA informou que uma funcionária que atua na creche do hospital apresentou diagnóstico positivo de Covid-19, elevando para 23 o número de infectados na instituição. A servidora já estava afastada preventivamente. Os nove infectados na creche apresentam apenas sintomas leves e seguem monitorados.

Na unidade de internação não foram registrados novos casos. Os números de casos positivos nesta área são: seis funcionários (todos casos leves e em acompanhamento pelo Serviço de Medicina Ocupacional) e oito pacientes (destes dois faleceram, dois permanecem no CTI, três estão internados na Enfermaria Covid-19 e um já recebeu alta hospitalar.

De acordo com a coordenadora do Grupo de Trabalho de Enfrentamento ao Coronavírus do HCPA, Beatriz Schaan, as duas vítimas fatais já tratavam outras doenças no hospital. Conforme Beatriz, pela transmissibilidade do vírus, a suspeita é de que se trata da variante Delta. "Da unidade Norte (internação) e da Creche, foram selecionadas amostras para serem testadas se são a Delta. É provável que seja pela rapidez com que se espalha", destaca.

Beatriz garante que o surto na unidade de "internação está encerrado", mas destaca que a unidade que abriga a Creche, localizada em outro prédio, segue fechada até quarta-feira. "Decidiram por fechar toda Creche para poder testar os alunos e garantir um retorno seguro na sequência. Nenhum caso da Creche foi grave", completa. "Ambos os surtos estão controlados, mas o monitoramento não termina nunca", ressalta, acrescentando que o hospital adota política de testagem dos pacientes que chegam para internação em leitos clínicos.