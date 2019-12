Suspeita de bomba fecha avenida Mauá em Porto Alegre

publicidade

O Corpo de Bombeiros atende no início desta tarde a um chamado de possível ameaça de bomba na avenida Mauá, no Centro de Porto Alegre. Um artefato suspeito foi encontrado na calçada, e, por conta disso, a avenida, assim como as ruas Coronel Vicente e Carlos Chagas, estão bloqueadas pela Brigada Militar. Há engarrafamento nas mediações, tanto na saída do Túnel da Conceição quanto na avenida Castello Branco, no sentido Litoral-Capital, que já ultrapassava a Arena do Grêmio por volta das 14h15min.

Suspeita de artefato explosivo, interrompe agora a Av. Mauá na esquina com a Rua Coronel Vicente, distante a uma quadra da Estação Rodoviária de Porto Alegre @correio_dopovo @agora_CP pic.twitter.com/P0gR5G9aVm — Gabriel Guedes (@gabrielzguedes) December 17, 2019

A chegada à cidade está sendo desviada por agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) pela Rua da Conceição – o que também acaba causando lentidão. A Trensurb informa que não houve nenhum pedido das autoridades para suspensão do serviço de trens e que opera normalmente. A empresa também comunica que o Centro de Controle Operacional e a Segurança Metroviária “estão atentos e preparados para qualquer eventualidade ou necessidade de fechamento parcial do sistema”.

Situação muito complicada agora no Túnel da Conceição. A Av. Mauá está bloqueada pouco depois da Estação Rodoviária devido a suspeita de bomba na quadra entre as Ruas Coronel Vicente e Carlos Chagas. Vídeo do repórter @felipe_BSamuel @correio_dopovo @agora_CP pic.twitter.com/lI5M59Snrk — Gabriel Guedes (@gabrielzguedes) December 17, 2019





Trânsito na Rua a Conceição registrou congestionamento em razão da suspeita de bomba | Foto: Tiago Medina