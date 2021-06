Suspensos em razão da pandemia, prazos de processos físicos são retomados no TJ

publicidade

O presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) assinou, na tarde desta quinta-feira, resolução estabelecendo a retomada normal dos prazos dos processos físicos jurisdicionais e administrativos a partir da terça-feira, dia 15. A medida, do desembargador Voltaire de Lima Moraes, ocorre após a conclusão dos trabalhos para mitigar um ataque hacker, perpetrado em fim de abril aos sistemas da Corte.

O magistrado destacou que “se trata de uma medida muito importante para que a Administração continue alcançando os avanços que estão sendo obtidos na prestação dos serviços, mesmo em meio à pandemia, superando também os obstáculos enfrentados em função do ataque cibernético sofrido pelo Judiciário no final de abril”.

A Direção de Tecnologia da Informação e Comunicação (DITIC) do TJ assegura que foram resolvidos todos os problemas decorrentes do ataque. Os técnicos inspecionaram os sistemas eletrônicos das 165 Comarcas no Rio Grande do Sul.

O ataque hacker se registrou em dia 28 de abril, dias antes da previsão de retomada dos prazos dos processos físicos, suspensos desde o ano passado em razão da pandemia de coronavírus.