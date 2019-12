Tabela de Verão nos ônibus de Porto Alegre inicia na segunda-feira

publicidade

O sistema de ônibus de Porto Alegre começa a trabalhar com a tabela de Verão a partida da próxima segunda-feira. Segundo a prefeitura da Capital, a redução no número de viagens será de 8%, já que a diminuição no movimento é de 17%, devido as férias. Os primeiros e últimos horários seguem com os horários inalterados em todas as linhas.

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) irá monitorar o atendimento de todas as linhas para a realização de ajustes, caso seja necessário. Dúvidas, informações ou reclamações podem ser encaminhadas pelo fones 156, 118 ou no site da EPTC.

11h09- Tabela de Verão nos ônibus da capital começa nesta segunda-feira, com redução de 8% no número de viagens. Passageiros reduzem em cerca de 17%. — EPTC - Porto Alegre (@EPTC_POA) December 22, 2019

Linha Restinga Nova circula com tabela eventual

A linha de ônibus 110.2 – Restinga Nova via Tristeza/Barra Shopping, operada pelo Consórcio Viva Sul - circulará com tabela eventual até 23 de dezembro, para atender demanda da comunidade da zona Sul, em razão das compras de Natal. A tabela horária dos ônibus pode ser acessada diretamente no site da empresa pública de transporte e circulação.