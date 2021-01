Tabela dos ônibus de Porto Alegre terá alteração a partir desta segunda-feira

publicidade

A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) informa que, a partir desta segunda-feira, a tabela do transporte coletivo sofre alterações em Porto Alegre. Os usuários podem consultar os horários atualizados no site da EPTC e a localização, em tempo real, no aplicativo do TRI.

Alterações, em dias úteis, a partir de segunda-feira:

Linha 490.6 Morro Santana / Jd. Ypu – Ativação da linha com 11 viagens do bairro ao Centro no pico manhã (substitui as viagens das linhas 4951 e 4944). A linha 490.6 atende ao Morro Santana e Jardim Ypu no pico da manhã. Os demais horários seguem operados pelas linhas 4951 e 4944.

Linha 493 Jardim Ypu – Desativação da linha, que foi substituída pela 490.6. Com isso, o aumento da oferta no conjunto de linhas é de 6%.

Linha 494 Rubem Berta – Aumento de oferta no pico da manhã com uma viagem a mais no sentido bairro ao Centro.

Linha 494.4 Rubem Berta / Jardim Ypu – Aumento de oferta em sete viagens no sentido bairro ao Centro no pico da manhã.

Linha 495 Manoel Elias – Ativação da linha com 14 viagens no sentido bairro ao Centro.

Linha 495.1 Manoel Elias / Morro Santana – Separação da linha unificada 495.1 no pico da manhã no sentido bairro ao Centro. A linha deixa de operar unificada no sentido bairro ao Centro, entre 5h52 e 8h22 e passa a operar a linha 495 com 14 horários, das 5h53 às 8h20.

Linha R41 – Aumento de oferta e de faixas de atendimento com duas viagens a mais no sentido bairro ao Centro, das 6h05 às 11h, e nove viagens no sentido Centro ao bairro, das 13h15 às 18h45.

Linha 520.3 Triângulo / 24 de Outubro / Auxiliadora – Substitui as viagens das linhas 510 e 520. Das 19h25 até 22h05 são cinco viagens no sentido bairro ao Centro. No sentido Centro ao bairro, são cinco viagens, das 20h às 22h45.

Linha 510 Auxiliadora – Alteração da tabela horária após 18h30. Últimas viagens serão substituídas pela operação da linha 520.3.

Linha 520 Triângulo / 24 de Outubro – As quatro últimas viagens, a partir das 19h10, serão substituídas pela operação da 520.3.