Taxa de ocupação de leitos de UTI segue estável em Porto Alegre

O índice de ocupação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva em Porto Alegre se manteve estável neste final de semana. Neste domingo, dos 836 leitos gerais de UTIs, eram 731 estavam ocupados, o que gera uma taxa de 88,93%. Destes 731 pacientes, 309 são de confirmados de infecção pela Covid-19 e 38 pacientes com suspeita da doença. O índice tem se mantido estável.

Na última quinta-feira, a situação na Capital era de 89,69%, com 47,05% dos internados confirmados ou com suspeita do novo coronavírus. Neste domingo, eram 48,42%, o que significa uma pequena elevação se comparado à quinta-feira.

Outro número que deve ser considerado é o de pacientes com Covid aguardando em emergências por um leito de UTI. Neste domingo, sete esperavam liberação de vagas. Outros 22, com suspeita da doença, esperavam. Maior parte da ocorrência destas situações era no Hospital Nossa Senhora da Conceição, do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) e no Hospital de Clínicas (HCPA).

Mas nas duas instituições, referência para o tratamento da Covid-19, as UTIs estavam com 94,67% e 91,25% de ocupação, respectivamente. Entretanto, os hospitais que estavam com suas unidades no limite máximo operacional, conforme o painel de informação da Prefeitura de Porto Alegre, eram o Hospital Moinhos de Vento, Hospital de Pronto Socorro (HPS) e Hospital Restinga.

A UTI do Hospital Cristo Redentor, também do GHC, operava com 97.44% de ocupação neste domingo. No Rio Grande do Sul, 77% dos 2.488 leitos estavam com pacientes neste domingo.