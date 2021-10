Tempo firme predomina no Rio Grande do Sul nesta terça

publicidade

O Rio Grande do Sul terá o predomínio de tempo firme nesta terça-feira. Segundo a MetSul Meteorologia, uma massa de ar seco e frio de alta pressão cobre o Estado e traz um dia de sol e amplo período de céu claro em diversas áreas.

O tempo aberto e frio da madrugada deve favorecer a neblina e o nevoeiro em pontos isolados. Nuvens podem aparecer no Noroeste e no Norte gaúcho, em especial no final do dia.

O dia começa com muito frio para época do ano com chance de geada isolada e fraca em baixadas de diferentes regiões. Mas com a presença do sol, a temperatura logo se eleva e a tarde será de tempo agradável.

Em Porto Alegre, o sol predomina nesta terça-feira, com marcas entre 10°C e 21°C.

Mínima e Máxima

Rio Grande 9°C | 20°C

Bagé 4°C | 21°C

Alegrete 6°C | 22°C

Cruz Alta 6°C | 23°C

Uruguaiana 7°C | 23°C

São Miguel 8°C | 24°C

Santa Rosa 5°C | 26°C