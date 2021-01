Tempo muda e chuva forte atinge Porto Alegre

publicidade

O tempo mudou no início da tarde deste sábado em Porto Alegre. O dia que começou com sol e calor, rapidamente foi alterado com a aparição de nuvens escuras, que tomaram conta do céu da capital gaúcha. Após um vento forte, a chuva atingiu vários pontos da cidade e da Região Metropolitana. A Capital registrou alagamentos em algumas vias.

Segundo a MetSul, rajadas de vento de 83 km/h foram registradas no Aeroporto Salgado Filho e de 87 km/h na base aérea de Canoas neste sábado. Além disso, a cidade de Canoas também já tem alguns pontos sem luz após a chegada da chuva. Há ainda falta de luz em diferentes pontos da Região Metropolitana em razão do forte vento, informou a MetSul.



Foto: Alina Souza

De acord com a MetSul Meteorologia, o fim de semana deve ser de temporais no Rio Grande do Sul. A linha que avançou pelo Oeste e Sul durante a madrugada deve trazer chuva intensa e risco de granizo, com vento forte.

A Prefeitura de Porto Alegre emitiu um alerta, nessa sexta-feira, para chance de temporal e queda de granizo. A orientação para a população é evitar transitar na rua durante o período do alerta, abrigar-se em local seguro, afastar-se de postes, árvores e das placas de sinalização e publicitárias para evitar choque elétrico e não entrar em alagamentos.