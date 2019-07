Tempo muda nesta sexta e há chance de chuva no RS

publicidade

O tempo começa a mudar no Rio Grande do Sul a partir desta sexta. Sol aparece entre nuvens no Estado, mas a nebulosidade aumenta ao longo do dia. Na maioria das regiões, tempo ficará instável, especialmente no Oeste, Centro e Sul gaúcho. Não está afastada a chance de chuva de granizo isolada.

De acordo com a MetSul Meteorologia, chuvas isoladas não estão descartadas nas demais regiões. Em Porto Alegre, chances aumentam à noite. O dia amanhece ameno, e há chances de neblina nesse período. Metade Norte terá dia quente.

Na Capital, sol aparece entre nuvens na maior parte do dia. Mínima será de 13°C, e máxima fica na casa dos 26°C.

Mínimas e máximas no RS

Cruz Alta 13°C / 23°C

Pelotas 14°C / 21°C

Alegrete 15°C / 21°C

Erechim 12°C / 25°C

Vacaria 5°C / 22°C

Santa Rosa 15°C / 24°C