Tempo muda radicalmente no RS nesta quinta

Uma frente fria muda radicalmente o tempo no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira. Ainda pela manhã, o ingresso de frente fria na fronteira Oeste e no Sul traz chuva a pontos isolados do Estado. Da tarde para a noite, a instabilidade atinge boa parte das regiões, trazendo chuva inclusive para Porto Alegre.

De acordo com a MetSul Meteorologia, antes da frente fria, faz calor em diversas áreas do Estado, com máximas perto dos 30°C em algumas cidades. O vento Norte isolado pode ser forte.

Com a chuva, frio chega rapidamente na parte da noite. Na Capital, sol aparece, mas há risco de chuva. A mínima fica na casa dos 13°C, e máxima chega aos 29°C.

As mínimas rondam os 8°C em Santana do Livramento e os 9°C em São José dos Ausentes. As máximas, por sua vez, podem chegar a 29°C em Santa Maria e 31°C em Santa Rosa.