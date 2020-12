Tempo permanece abafado ao longo deste sábado no RS

publicidade

O sol aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul neste sábado, e a nebulosidade aumenta ao longo do dia. A massa de ar quente segue atuando sobre o Estado, e mais uma vez mantém elevadas as temperaturas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o calor intenso, combinado com a alta umidade, pode gerar áreas de instabilidade sobre o Estado, especialmente ao longo da tarde. A chuva deve ser irregular e isolada, mas há chance de queda de granizo.

Em Porto Alegre, a mínima deve ser de 23°C. A máxima permanece na casa dos 36°C.

Mínimas e máximas no RS

Erechim 22°C / 33°C

Santa Rosa 24°C / 37°C

Santa Maria 22°C / 35°C

Vacaria 17°C / 28°C

Caxias do Sul 20°C / 30°C

Uruguaiana 22°C / 33°C