Tempo segue firme e quinta-feira será de calor no RS

O Rio Grande do Sul terá mais um dia de sol e calor nesta quinta-feira. A região mais quente deve ser a Noroeste, onde as máximas chegam aos 32°C.

De acordo com a MetSul Meteorologia, o aumento da nebulosidade pode trazer chuva isolada para pontos do Sul do Estado. Também há risco de granizo isolado no Oeste.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Na Capital, a mínima deve ser de 14°C, e a máxima pode chegar aos 29°C.

Mínimas e máximas no RS

Pelotas 14°C / 20°C

Santiago 19°C / 29°C

Erechim 13°C / 30°C

Vacaria 8°C / 27°C

Capão da Canoa 16°C / 29°C