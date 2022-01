Tempo "vira" e chuvarada atinge Porto Alegre com ventos fortes e granizo

publicidade

A última segunda-feira do mês de janeiro apresentou-se com sol intenso desde as primeiras horas da manhã. Às 12h, os termômetros do Centro Histórico indicavam temperatura de 35 graus, mas a sensação térmica representava muito mais. Por volta das 15h, sequer uma brisa soprava. No entanto, bastaram 15 minutos para o clima mudar, drasticamente. Rapidamente o sol foi coberto por densas nuvens, que chegaram acompanhadas de rajadas de vento.

“O tempo virou bruscamente e me pegou desprevenida”, comentou a aposentada Lucila Borba, 64 anos, que precisou ir ao Centro para fazer prova de vida, a fim de que sua aposentadoria não seja sustada. “Por conta da pandemia, deixei de provar minha existência por dois anos à Previdência Social”, disse.

Ela foi uma entre muitos que enfrentaram a chuvarada a partir das 15h25min. Choveu torrencialmente por não mais do que 20 minutos na área central. A chuva intensa veio acompanhada de precipitação de granizo no Centro a partir das 15h25min. Já na zona Norte, a chuva foi intensa e breve, sem a presença das pedras de gelo. Igualmente houve chuva forte, acompanhada de descargas elétricas e queda de granizo em Guaíba, que foram castigada em recente instabilidade climática.