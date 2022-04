Temporais ainda deixam mais de 37 mil clientes sem luz no RS

publicidade

Mais de 37 mil clientes estão sem energia elétrica no Rio Grande do Sul na área de concessão da RGE após temporais entre a segunda e esta terça-feira, segundo a companhia em comunicado. Os principais afetados são os moradores da Fronteira Oeste, e a empresa diz que trabalha para restabelecer a luz o mais rápido possível, porém, o forte vento dificulta o andamento dos serviços.

Já a CEEE diz estar operando em normalidade, mas com alguns casos pontuais na Região Metropolitana de Porto Alegre. Há interrupção no bairro Santana, na Capital, devido a um incêndio. O fornecimento será normalizado dependendo do trabalho do Corpo de Bombeiros, afirma a empresa.

Em caso de falta de energia, A CEEE possui os seguintes canais de comunicação para atendimento: site, telefone 0800 721 2333 e o SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de luz).

Já a RGE pode ser contatada por SMS para o número 27350, com o código da conta de energia. Também tem o WhatsApp 51 999550002, site, aplicativo CPFL Energia e o Call Center 0800 970 0900. A empresa alerta para que ninguém tente fazer consertos por conta própria, tampouco toque em fios rompidos os quaisquer equipamentos da rede, pois não há como saber se estão energizados ou não.

