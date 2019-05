publicidade

Os temporais avançam pelo Rio Grande do Sul nesta terça-feira. Segundo a MetSul Meteorologia, fortes tempestades atingem pontos da Metade Norte - onde nesta segunda-feira teve queda de granizo.

Já no Oeste e no Sul, espera-se uma diminuição da nebulosidade no decorrer do período, o que deve proporcionar o retorno do sol. A umidade segue elevada e a temperatura pode variar pouco na maioria dos municípios.

O tempo segue instável no Leste gaúcho, o que inclui Porto Alegre, mas com ocasionais aberturas em alguns pontos da tarde para a noite. Na Capital, o dia será chuvoso e com marcas entre 16°C e 20°C.

Mínima e Máxima

São José dos Ausentes 13°C | 16°C

Caxias do Sul 13°C | 17°C

Erechim 15°C | 19°C

Santa Maria 16°C | 20°C

Santiago 15°C | 21°C

Alegrete 14°C | 22°C

Uruguaiana 15°C | 23°C