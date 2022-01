Temporais deixam ao menos 90 mil clientes sem energia no RS

publicidade

O temporal do fim da tarde desta quarta-feira deixa pelo menos 90 mil pontos sem luz no Rio Grande do Sul. Eramn 47 mil clientes sem energia na área de concessão da CEEE Grupo Equatorial. Na região Metropolitana, o número de consumidores desabastecidos chegava a 44 mil, principalmente em Porto Alegre, Guaíba, Alvorada, Viamão e Eldorado do Sul. A RGE, que ainda trabalha para restabelecer o fornecimento para 2,8 mil pontos no Vale do Rio Pardo, registrava às 20h15 outros 40 mil nas regiões Central, Norte e Vale do Taquari.

Entre os bairros de Porto Alegre, a falta de luz é mais abrangente em trechos do Monseratt, Bela Vista, Petrópolis, São José, Santa Tereza, Glória, Azenha, Cavalhada, Cristal, Partenon, Jardim Botânico, Praia de Belas, Santana, Rio Branco, Navegantes, São Geraldo, São João e Aparício Borges.

Conforme nota enviada pela empresa, os prazos para restabelecimento dependem da complexidade de cada situação encontrada. Em caso de falta de energia, os clientes podem entrar em contato pelo telefone 0800 721 2333 ou mandar um SMS para 27307, preenchendo com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura de energia).