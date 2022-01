Temporal afeta sistemas de abastecimento de água em Porto Alegre

publicidade

O temporal que atingiu Porto Alegre e a região metropolitana na tarde e noite desta segunda-feira afetou o sistema de abastecimento de água da Capital. A chuva forte causou acúmulo de água e alagamento em diversos pontos da cidade.

A drenagem também foi afetada. Por conta da queda de energia elétrica, algumas estações de bombeamento de água tratada e de águas pluviais apresentaram problemas.

O Departamento Municipal de Água e Esgotos, o Dmae, está atuando com o objetivo de realizar o conserto emergencial das estações, em conjunto com a concessionária de energia.

A população pode acompanhar as atualizações no site do Dmae ou no Twitter, o @dmaepoa.

Por volta das 19h, seguiam paradas por problemas eletromecânicos as estações que atendem as localidades Aberta dos Morros, Hípica, Ponta Grossa, Pitinga, Lomba do Pinheiro, Vila Panorama, Beco do Mendonça, estradas João Antônio da Silveira, João de Oliveira Remião e das Quirinas, ruas Quatro e Domiciense Silva. A previsão de conclusão do conserto pelo Dmae é à noite e a normalização do abastecimento deve ocorrer durante a madrugada.