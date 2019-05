Temporal causa estragos em cidades do Oeste de Santa catarina

publicidade

Mais de 100 casas, sete creches e escolas da rede municipal, além de empresas, foram afetadas por conta do forte vendaval ocorrido no início da tarde de quinta-feira, 30, em São Miguel do Oeste (SC).

Chuva forte e ventos atingiram a área urbana e o interior do município por volta das 12h30min. O aeroporto Hélio Wassum e o Parque Municipal de Exposições Rineu Gransotto também sofreram danos. Algumas aeronaves que estavam no local também foram avariadas, e houve registro de quedas de árvores sobre residências.

Mais de 9 mil metros de lonas foram distribuídas pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil para moradores que tiveram as casas destelhadas. O vento derrubou postes e árvores, obstruindo ruas e rodovias do Oeste catarinense.

O temporal também causou danos nos municípios de Bandeirante e Paraíso. Quedas de barreiras foram registradas na SC155, em Xanxerê, e na SC157, em Cordilheira Alta. No acesso à cidade de Bandeirante, árvores caíram e interditaram uma via pública. Além do Corpo de Bombeiros de São Miguel do Oeste, guarnições dos Bombeiros de Iporã do Oeste, Itapiranga, Guaraciaba e São José do Cedro foram acionados para auxiliar no trabalho de ajuda aos atingidos.

O coordenador da Defesa Civil e secretário adjunto de Urbanismo de São Miguel do Oeste, Jeferson Dias, disse que foi feito um mutirão para desobstruir e limpar ruas tomadas por galhos de árvores e telhas arrancadas pelo vento das residências. “Além das equipes da Prefeitura e Corpo de Bombeiros, equipes do Exército lotas em São Miguel do Oeste auxiliam na limpeza das ruas e ajuda às famílias atingidas”, afirmou. Segundo ele, foram 20 minutos de chuva intensa e fortes ventos que causaram os estragos.

A Administração de São Miguel do Oeste informou que colocou toda a estrutura das secretarias de Obras, Urbanismo, Departamento de Trânsito e Defesa Civil Municipal à disposição da população. O prefeito, Wilson Trevisan afirmou que será feito um levantamento dos danos causados pelo mau tempo.