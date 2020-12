Temporal com vendavais causa alagamentos e falta de luz na Grande Porto Alegre

publicidade

A Grande Porto Alegre escureceu por volta das 14h30min deste domingo. Forte temporal avançou sobre a região, com os primeiro registros em Sapiranga. Por volta das 15h, zona Norte e Sul da Capital já tinham forte chuva, com rajadas de vento intenso. A velocidade do vento chegou a 87 km/h no Aeroporto Salgado Filho.

Na zona Norte, houve acúmulo de água em diversas ruas, assim como na região do Moinhos de Vento e Mont'Serrat. A zona Sul e a região central também tiveram pontos de alagamentos.

Temporal que avançou sobre Porto Alegre atingiu com força o Centro Histórico - Imagens: Israel Mesquita / Especial CP pic.twitter.com/LKUpyTIeuD — Correio do Povo (@correio_dopovo) December 13, 2020

Às 15h30min, a chuva começou a parar ou diminuir na maior parte da Região Metropolitana. A CEEE ainda não tinha confirmação de pontos sem luz.

Esquina das ruas Freire Alemão e Anita Garibaldi, no bairro Mont’Serrat, neste momento. Menos de meia hora de temporal já causa vários estragos em Porto Alegre @correio_dopovo pic.twitter.com/Giwj816jY0 — Henrique Massaro (@henriquemassaro) December 13, 2020

Conforme a CEEE, pelo menos 245 mil clientes ficaram sem energia. A maior parte dos pontos desabastecidos ocorria na região Metropolitana, especialmente em Porto Alegre (160 mil) e Viamão (45 mil).