Temporal deixa pelo menos 132 mil clientes sem luz no RS

A concessionária RGE confirmou, na noite desta segunda-feira, que 132 mil clientes da empresa seguem sem energia elétrica em razão do temporal com granizo e vento forte que atingiu a área atendida pela empresa. A falta de luz se concentra, sobretudo, em cidades da região Metropolitana.

De acordo com a RGE, a frente de instabilidade causou desarmes pontuais na rede. As equipes seguem atendendo as regiões desabastecidas e monitorando a situação.

Já a CEEE informou que atende situações de falta de energia, principalmente, no bairro Menino Deus, em Porto Alegre, e no município vizinho de Alvorada.

Técnicos se mantém de prontidão para solucionar as ocorrências, de acordo com a concessionária.

Clientes da RGE devem acionar a empresa buscando:

- o número de SMS 27350, para casos de falta de luz, informando o código de cliente (que consta na fatura mensal)

- o site da RGE;

- o app CPFL Energia (disponível para Android e iOS)

- o call center 0800 970 0900

Clientes da CEEE podem registrar ocorrência acessando:

- Whatsapp Clara (51) 3382-5500, para solicitar religação e informar falta de energia (basta adicionar o telefone à lista de contatos do celular);

- SMS 27307, que deve ser preenchido com a palavra LUZ e o número da Unidade Consumidora (encontrado no canto superior direito da fatura)

- o site da CEEE Equatorial;

- o telefone 0800 721 2333