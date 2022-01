Tenda do Grupo Hospitalar Conceição volta a funcionar nesta segunda em Porto Alegre

publicidade

O Grupo Hospitalar Conceição (GHC) reativa nesta segunda-feira a Central de Triagem para atendimento aos profissionais do grupo. A tenda, que fica na Gerência de Ensino e Pesquisa, vai funcionar a partir do meio-dia. A decisão de reativar foi da diretoria do GHC, em conjunto com o Gabinete de Gerenciamento de Crise, que monitora as testagens dos profissionais de saúde do Conceição.

Segundo o diretor-presidente do GHC, Cláudio Oliveira, essa decisão é em decorrência do aumento do número de casos de Covid. “Quero ressaltar a importância da campanha de prevenção e combate ao vírus influenza e alerto para que se mantenha o uso de equipamentos de proteção e evite aglomerações”, recomendou.

Até a manhã de hoje, havia 10 internações por Covid no GHG, contra 27 internações em dezembro de 2021, número que, se continuar nessa média, pode ultrapassar os registros de dezembro, já que não estamos ainda nem na metade de janeiro.

Veja Também

Medida semelhante vem sendo estudada pela prefeitura, com o objetivo de implantar tendas de testagens em áreas externas, em alguns pontos, para evitar aglomerações. O aumento no número de casos segue subindo. No último boletim de atualização, que foi no sábado, foram registradas 7.911 novas infecções pela Covid-19 no Rio Grande do Sul.