Tentativa de furto de cabos deixa Túnel da Conceição às escuras em Porto Alegre

O túnel da Conceição, no sentido bairro-centro, está às escuras por falta de energia elétrica desde a madrugada deste sábado. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) orienta os motoristas para que redobrem a atenção ao passarem pelo trecho.

Segundo o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Nascimento, o problema foi causado pelo rompimento de cabos de alimentação da rede de iluminação que seriam levados por um ladrão. O criminoso chegou a romper a tubulação metálica.

“Não chegou a ter o furto, mas causou danos. A nossa viatura chegou e ele fugiu, deixando uma mochila com as ferramentas”, explicou. Houve a apreensão de quatro facas de cozinha, um alicate, uma chave de roda, uma chave de fenda e um par de luvas.