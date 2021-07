Terça-feira ainda tem chuva antes de avanço de frio intenso no RS

publicidade

A frente fria intensa começa a agir com mais força sobre o Estado a partir desta quarta-feira. Antes, na manhã desta terça, a chuva prossegue em boa parte do Rio Grande do Sul.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a instabilidae se concentra no Oeste, Centro e Sul. Nos demais pontos, o sol predomina e as temperaturas começam a cair quando a chuva se dissipar.

A semana começou influenciada pela massa de ar frio mais intensa que alcança no Brasil no ano. Em muitas cidades, devem ser registradas as mínimas de 2021. Os dias mais frios devem acontecer na quinta e sexta-feira. São esperadas mínimas de até -9°C nos Campos de Cima da Serra.

A terça-feira começa chuvosa em Porto Alegre, mas o sol deve aparecer. A mínima na Capital é de 17°C, e a máxima não ultrapassa os 21°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 16°C / 21°C

Santa Maria 16°C / 20°C

Alegrete 13°C / 18°C

Bagé 10°C / 16°C

Passo Fundo 17°C / 25°C

Vacaria 12°C / 24°C