Terça-feira começa com muito frio no RS

publicidade

O sol até aparece entre nuvens no Rio Grande do Sul, mas a massa de ar frio sobre o Estado traz mais uma jornada de temperatura baixas nesta terça-feira. Faz frio pela manhã e à noite, com tarde amena e sensação de frio na sombra.

De acordo com a MetSul meteorologia, as máximas devem ser mais altas que na segunda-feira. A temperatura cai acentuadamente a partir do fim da tarde, com uma madrugada de quarta gelada. Há chance de geada no começo do dia, espeecialmente no Oeste e na Campanha.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. Na Capital, mínima será de 7°C e máxima chega apenas aos 17°C.

Mínimas e máximas no RS

Torres 11°C / 17°C

Santiago 3°C / 15°C

Passo Fundo 5°C / 16°C

Vacaria 5°C / 14°C

Rio Grande 8°C / 15°C

Santa Maria 4°C / 16°C