Terça-feira será de sol e temperatura agradável no RS

O sol aparece nesta terça em grande parte do Rio Grande do Sul, com amplos períodos de céu claro em diversas regiões. No começo do dia, entretanto, haverá nevoeiro e muitas nuvens cobrindo a faixa Leste do Estado, incluindo a região da Lagoa dos Patos e parte da área metropolitana.

No decorrer do dia, as nuvens se dissipam e o sol aparece na maioria das áreas do Leste gaúcho, segundo a MetSul . Na segunda metade do dia, o nevoeiro na orla volta a aumentar e novamente as nuvens avançam pelo Leste do Estado.

O dia começa ameno e será agradável na maioria das cidades, com calor no Oeste e Noroeste. Em cidades como Uruguaiana, Alegrete e Santa Rosa, as máximas chegam perto dos 30ºC. Já em Porto Alegre, a temperatura varia entre 15ºC e 24ºC.

Confira as mínimas e máximas nesta terça-feira

Torres 16 ºC / 22 ºC

São José dos Ausentes 7 ºC / 22 ºC

São Miguel 15 ºC / 27 ºC

Erechim 12 ºC / 23 ºC

Santa Cruz 15º C/ 26 ºC

Pelotas 16 ºC / 22 ºC