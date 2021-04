Terça-feira será de sol entre nuvens no RS

publicidade

O tempo na terça-feira permanece muito parecido com o registrado nesta segunda: o sol predomina, mas deve haver formação de nuvens esparsas, especialmente na metade Leste.

De acordo com a MetSul Meteorologia, há chance de chuva isolada em alguns pontos do Estado ao longo do dia. A terça-feira começa com temperatura amena, mas ao longo do dia aquece. Pode haver neblina ao longo da madrugada. As máximas serão registradas no Noroeste.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima na Capital será de 17°C, e a máxima fica na casa dos 27°C.

Mínimas e máximas no RS

Santa Cruz 13°C / 27°C

Vacaria 10°C / 22°C

Santa Rosa 11°C / 29°C

Cruz Alta 13°C / 27°C

Caxias do Sul 11°C / 23°C

Torres 17°C / 24°C