Terça-feira será de sol na maioria das regiões do RS

O sol aparece na maioria das regiões do Rio Grande do Sul nesta terça-feira. No entanto, novamente deverá haver a presença de nebulosidade, especialmente no Sul do Estado. A possibilidade de chuva é menor em comparação a segunda-feira, mas ainda há chance de pancadas isoladas.

De acordo com a MetSul Meteorologia, a temperatura será agradável na parte da manhã, com as máximas atingidas no período da tarde. Em cidades das regiões Oeste, Noroeste e Norte do Estado, elas passam dos 30°C.

Em Porto Alegre, sol aparece entre nuvens. A mínima deve ser de 17°C, enquanto a máxima chega aos 29°C.

Mínimas e máximas no RS

Passo Fundo 16°C / 29°C

Caxias do Sul 15°C / 27°C

São Miguel 18°C / 31°C

Uruguaiana 18°C / 32°C

Alegrete 17°C / 30°C

Capão da Canoa 17°C / 23°C